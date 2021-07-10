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Новини | Коронавірус

В Україні знову зробили рекордну кількість щеплень за добу – МОЗ

Одну дозу вчора отримали 53 820 людей, повністю імунізовані – 60 840 людей

В Україні за добу щепили 114 660 – це новий рекорд, заявили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані – 60 840 людей.

Протягом доби працювали 697 мобільних бригад, 1 562 пункти щеплення, 38 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали одну дозу – 2 277 226 людей, повністю імунізовані – 1 143 442 особи. Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.

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