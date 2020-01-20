Щодо трьох учасників антифашистської ходи у Росії склали протоколи через «гей-пропаганду»

Щодо трьох учасників ходи пам’яті Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової – Олександра Капрілова, Марію Фадєєву та Дмитра Ярцева – у Москві склали адміністративні протоколи через «пропаганаду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх», повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на адвокатку Ольгу Пельше.

За цими даними, активісти несли плакати «ЛГБТ проти репресій», «Свободу Цвєтковій» (активістка із російського Комсомольстка-на-Амурі, яку переслідують за бодіпозитивний проект, звинувачуючи у поширенні порнографії – ред.), які перед початком акції бачили поліцейські і допустили людей, що їх несли, до проведення ходи.

Всього на акції у Росії затримали близько десяти людей. Одного з активістів вихопили з колони за плакат «Путіне, йди геть».

Всього в щорічній антифашистській ході пам'яті Маркелова і Бабурової взяли участь близько півтори тисячі осіб. Акція була узгоджена з російською владою.

Російський суд у 2011 році засудив двох членів неонацистського угруповання за вбивства Маркелова і Бабурової. Микита Тіхонов отримав довічний термін ув’язнення, а його подруга, Євгенія Хасіс, 18 років в’язниці за співучасть у цих вбивствах.

Як Маркелов, так і Бабурова були відомими борцями проти ультра-націоналістичного насильства в Росії і неодноразово отримували погрози, пов’язані з їхньою діяльністю.