Шевченківську премію вручатимуть за досягнення в архітектурі – Зеленський 

Національна премія імені Тараса Шевченка розширює перелік номінацій, заявив президент Володимир Зеленський 21 травня.

«Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру», – заявив він у своїх соцмережах.

За оцінкою голови держави, премія тепер «тепер відображатиме значно ширше творчий потенціал» українського народу.

Торік до переліку номінацій додали фотографію, кураторську справу й сучасний дизайн. Їх вперше вручили з іншими нагородами в березні 2026 року.

Шевченківська премія – це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Її заснували в травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя.