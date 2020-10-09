Шмигаль доручив МОЗ розглянути можливість збільшення кількість ліжок для хворих на COVID-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я розглянути можливість збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19 за рахунок відомчих установ. Про це він заявив під час наради з головами державних обласних адміністрацій із участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

«Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук», – повідомили у Кабміні.

Міністерство охорони здоров’я починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19. Про це 8 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наголосивши, що ситуація з поширенням коронавірусу серйозніша, ніж будь-коли від початку пандемії.

В Україні минулої доби виявили рекордні 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом від початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.