Шмигаль повідомив про створення Стратегічного резерву для енергетики

За підсумками переговорів у Брюсселі в межах Фонду енергетичної підтримки України створять Стратегічний Резерв, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль 17 березня.

«Доступний бюджет Резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів», – пояснив він.

За словами міністра, уряд погодив із партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Триває робота для забезпечення цих потреб повною мірою – Шмигаль оцінив їх у 5,4 мільярда євро.

Міністр повідомив, що українська сторона в Брюсселі провела низку зустрічей із представниками Єврокомісії: головою дипломатії Каєю Каллас, єврокомісарами Мартою Кос і Деном Йоргенсеном. Також були переговори з представниками країн. Йшлося про відновлення й захист енергооб’єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів.

«Дякую за підтримку Європейській комісії, країнам-учасникам «енергетичного Рамштайну», Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також всім донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 млрд євро», – додав Шмигаль.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.



