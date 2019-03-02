З початку доби бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі, 1 військовий поранений – ООС

Від початку доби і до 12:00 2 березня на лінії зіткнення на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 3 прицільних обстріли позицій Збройних сил України, один український військовий поранений, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«З 01:00 ночі окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Також АГС ворог застосував близько 10:30 в районі Травневого. А з 11:10 протягом 20 хвилин наші захисники Водяного зафіксували розриви 4 ворожих мін калібру 120 міліметри», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, стан пораненого військового задовільний.

Раніше у штабі ООС заявили про 4 обстріли з боку бойовиків за минулу добу і одного пораненого бійця ЗСУ.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в 15 обстрілах захоплених бойовиками територій Донеччини минулої доби. В угрупованні «ЛНР» – у чотирьох.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.