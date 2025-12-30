Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: третина всіх боїв була на Покровському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ оперативну інформацію станом на 16:00.

За даними штабу, третина боїв відбулася на Покровському напрямку, де сили РФ 20 разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка, бої тривають у п’яти локаціях.

На Костянтинівському напрямку противник атакував українських захисників біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Окупанти наступали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Варварівки, у п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

Бойові дії продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Придніпровському та Олександрівському напрямках.

На Краматорському напрямку на даний час російських наступальних дій не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку з початку доби противник наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



