Штаб повідомляє про два обстріли бойовиків на фронті, без втрат

Російські гібридні сили двічі обстрілювали позиції українських війскових протягом дня 21 березня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обидва обстріли з гранатометів зафіксовані поблизу Водяного. Внаслідок них ніхто з українських військових не постраждав.

«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватися існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ», – зазначають у штабі.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про обстріли окупованих ними територій 21 березня. Угруповання «ЛНР» заявило про нібито обстріл українськими військовими безпілотного літального апарату ОБСЄ, втім, спостережна місія в Україні не повідомляла про такі випадки.

Звіт від 20 березня, на який посилаються бойовики, містить згадку про постріли, які змусили Спостережну місію перервати польот безпілотника, але йшлося про політ окупованої частини Луганської області.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.