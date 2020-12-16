Від початку доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 16 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, на початку доби, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов’ї. Для провокації наших воїнів ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Таку ж зброю противник використав і в районі населеного пункту Шуми», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали. У лавах ОС втрат та поранень нема.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.