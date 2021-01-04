Від початку доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 4 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що внаслідок обстрілів втрат та поранень у лавах ОС немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

З незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.