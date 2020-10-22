Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили домовленості про припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень у лавах ОС не було.

Також військові вчора зафіксували безпілотник бойовиків в районі Мар’їнки та Авдіївки.

«Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання», – зазначили у штабі.

Від початку доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

«Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша», – заявили військові.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.