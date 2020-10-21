Український військовий зазнав акубаротравми внаслідок обстрілу бойовиків – ООС

Український військовий зазнав акубаротравми внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією сил, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України», – заявили в ООС.

Востаннє в штабі повідомляли про постраждалих унаслідок бойових дій українських військових 30 вересня.

За даними штабу, бойовики шість разів порушували режим тиші на Донбасі.

Бойовики «ДНР» заявляють про обстріл околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 20 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.