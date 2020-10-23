Минулої доби на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку минулої доби, 22 жовтня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що українські військові ввечері виявили поблизу Широкиного безпілотник бойовиків. «Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено», – заявили у штабі.

Від початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.