На Донбасі минулої доби зафіксували 2 порушення режиму тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 листопада, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет», – мовиться у повідомленні.

Зазначається. Що бойових травм та поранень у лавах ЗСУ немає.

Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» напередодні ввечері заявили про нібито обстріл українськими військовими селища поблизу Горлівки. Бойовики аналогічного угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.