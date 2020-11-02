Минулої доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

«Факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат чи поранень серед українських військових не зафіксовано.

Окрім цього обстрілу, неподалік Водяного військові зафіксували безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.

«Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання», – повідомили у штабі.

Бойовики незаконних збройних угруповань «ЛДНР» на своїх ресурсах не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.