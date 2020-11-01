На Донбасі в останній день жовтня майже не стріляли – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 31 жовтня російські гібридні сили один раз порушили угоду про припинення вогню, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«Неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета, – ідеться в повідомленні.

Вогонь у відповідь українські військові не відкривали, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, вказує штаб.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 31 жовтня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.