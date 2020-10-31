Після загострення на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші – ООС

31 жовтня контрольовані Росією сили один раз порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям», – заявили в ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють по бойові дії 31 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.