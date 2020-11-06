У штабі ООС повідомили про 11 порушень режиму тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 5 листопада, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовий зазнав поранень. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри», – мовиться у повідомленні.

Українські військові, які базуються в районі Водяного, відкрили вогонь у відповідь, що подавити активність противника.

«Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», – розповіли у штабі.

Про активність бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

Від початку доби на Донбасі зберігається тиша.

Незаконні збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», своєю чергою, заявляють про обстріли окупованих ними територій Збройними силами України.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.