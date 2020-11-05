Минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 4 листопада, бойовики на Донбасі шість разів порушили домовленості про припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
У штабі також повідомили про безпілотник бойовиків, який зафіксували біля лінії розмежування. Українські військові збили його, застосувавши стрілецьку зброю.
Від початку доби у зоні бойових дій зберігається тиша.
У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.
Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».
Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.
Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ