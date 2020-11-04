Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим тиші, одного військового поранено – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 3 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, його доправили до медзакладу.

Від початку поточної доби, 4 листопада, на лінії розмежування зберігається тиша.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» напередодні ввечері заявили про нібито обстріл ЗСУ поблизу Ясинуватої. У аналогічному угрупованні «ЛНР» не звітують про перебіг бойових дій.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.