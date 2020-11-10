Минулої доби бойовики двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 9 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю. Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби порушень режиму тиші біля лінії розмежування не зафіксовано.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.