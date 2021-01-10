Минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 9 січня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного. Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед українських військових немає.

Від початку доби в районі ООС спостерігається тиша, заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито два обстріли окупованої території з боку ЗСУ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.