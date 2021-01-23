Минулої доби на Донбасі зафіксовано 6 порушень тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 22 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війська випустили декілька черг зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед українських військових немає.

Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, зазначили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито сім обстрілів з боку українських військових минулої доби. У аналогічному угрупованні «ЛНР» про обстріли не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.