Бойовики за добу чотири разу порушили режим тиші – штаб ООС

Протягом доби 22 січня гібридні російські війська чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли зафіксували біля Водяного на Приазов’ї з підствольного гранатомета та в районі Новоселівки-2 та Авдіїки зі стрілецької зброї.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера», – додають у штабі.

За повідомленням, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

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Незаконні збройні угруповання не робили заяв про бойові дії протягом дня 22 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.