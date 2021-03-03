Минулої доби бойовики один раз порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 березня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби також зафіксоване одне порушення.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів», – заявили у штабі.

Зазначається, що втрат та поранених серед українських військових немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.