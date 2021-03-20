Минулої доби бойовики двічі порушили режим тиші, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 19 березня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям», – мовиться у повідомленні.

Ще один обстріл зафіксовано біля Пищевика.

Українські військові відповідали на обстріли бойовиків, заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – неподалік населеного пункту Південне бойовики вели вогонь із мінометів 82-го калібру.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито три обстріли з боку українських військових. У аналогічному угрупованні «ЛНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.