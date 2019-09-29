Від початку поточної доби бойовики 6 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби шість разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, обстріли бойовики вели обстріли в районі Травневого, Новотроїцького, Павлополя та Водяного.

«Від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає, наші підрозділи надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення», – повідомили у штабі ООС.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли з початку доби немає.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.