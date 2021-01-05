Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші – штаб ООС

Російські гібридні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом доби 4 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли з грантометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксували поблизу Водяного та Лебединського, а також поблизу Гнутового – з гранатометів та стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає», – йдеться в зведенні.

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З початку доби 5 січня штаб не фіксував порушень режиму тиші.

Незаконні збройні угруповання не заявляли про обстріли окупованих ними територій 4 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.