Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 065 220 своїх військових, зокрема 980 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 12 серпня наводить Генштаб ЗСУ.

У штабі також оприлюднили дані про втрати російської техніки:

танків – 11 098 (+5 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 119(+5)

артилерійських систем – 31 406 (+26)

РСЗВ – 1464 (+2)

засобів ППО – 1205 (+1)

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753 (+107)

крилатих ракет – 3556

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 58219 (+106)

спеціальної техніки – 3937 (+1)





Читайте також: У липні Росія захопила на Донеччині понад 500 кв. км – розвідка Британії

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



