В Україні оголосили штормове попередження на 10 серпня

В Україні оголошене штормове попередження через негоду на 10 серпня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, в ніч на 10 серпня на заході України очікується температура +11…14 градусів, на решті території – +15…21. Вдень – +22…28, на сході та півдні до +33.

Опади очікуються у північних центральних, східних та південних областях.

У Києві в ніч на 10 серпня очікується +15…17 градусів, вдень – +26…28, протягом дня дощитиме.