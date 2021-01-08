Президент Чехії Земан засудив штурм будівлі американського Капітолію

Президент Чеської Республіки Мілош Земан, реагуючи на штурм протестувальниками будівлі Капітолію у Вашингтоні, заявив, що «поразку потрібно приймати гідно».

«Насильство свідчить про хвору демократію. Ліками є народне примирення, діалог, виразна повага до думки іншого», – повідомив речник президента Їржі Овчачек на твіттер-сторінці.

Також чеський прем’єр Андрей Бабіш розглядає останні події в США як «безпрецедентний напад на демократію».

«Передавання влади між президентами повинно бути завжди плинним і спокійним. Твердо переконаний, що ці інциденти не будуть продовжуватись», – заявив Андрей Бабіш.

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П'ять людей загинули, включно з офіцером поліції. 52 протестувальники були заарештовані. У ніч проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.

Згодом Конгрес затвердив результати виборів президента США. Офіційно демократа Джо Байдена підтримали 306 виборників. Республіканця Дональда Трампа – 232.

Інавгурація нового 78-річного президента США Джо Байдена має відбутися 20 січня 2021 року.