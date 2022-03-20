Групу прихильників ліберальної політологині Шульман заблокували в російській соцмережі

Російська соціальна мережа «ВКонтакте» на вимогу Генпрокуратури своєї країни заблокувала групу прихильників політологині Катерини Шульман, у якій перебувають майже 35 тисяч людей. Повідомлення про блокування адміністратори спільноти отримали увечері 19 березня.

Група потрапила під блокування на підставі того ж рішення, яким «Роскомнагляд» заблокував сайти практично всіх незалежних засобів інформації. У ньому йдеться, що на ресурсі, який блокується, поширюється помилкова інформація про війну в Україні: «Разом з цим, за даними офіційних джерел Російської Федерації, у тому числі Міноборони Росії, зазначена інформація не відповідає дійсності, формує у людей панічні настрої, створює передумови до масових порушень громадського порядку та громадської безпеки».

За підрахунками проєкту «Роскомсвобода», під таким приводом заблокували вже 593 сторінки.

Також у Росії заблокували сайти «Медіазона. Центральна Азія» та Agentura.ru – проєкт дослідників спецслужб Андрія Солдатова та Ірини Бороган.

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» заявило 19 березня, що зафіксувало вже понад 50 випадків «цензури» щодо каналів російських засобів інформації та громадських діячів на відеохостингу YouTube. У «Роскомнагляді» знову закликали корпорацію Google, якій належить платформа YouTube, «негайно припинити будь-які обмеження та забезпечити безперешкодний доступ російським користувачам до інформації».

«За всіма фактами цензури «Роскомнагляд» спрямовував вимоги припинити дискримінацію. Проте станом на 18 березня з боку компанії Google LLC ці вимоги не виконані», – стверджується в повідомленні відомства.

18 березня «Роскомнагляд» вимагав від Google «у максимально короткі терміни» припинити «поширення загроз» на адресу російських громадян та трансляцію «антиросійських роликів». При цьому було сказано, що дії адміністрації хостингу «мають терористичний характер».

Джерело російської державної агенції «РИА Новости» повідомило цього тижня, що в Росії YouТube можуть заблокувати до кінця наступного тижня.