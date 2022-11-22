Швеція затримала підозрюваних у шпигунстві, це пара росіян – ЗМІ

Шведська влада вранці 22 листопада в житловому районі Стокгольма затримала двох осіб за підозрою в шпигунстві, повідомляє агенція АР.

Представники влади надали небагато подробиць про цю справу, але шведські засоби інформації цитують свідків, які бачили спецпідрозділи на двох гелікоптерах Black Hawk, щоб заарештувати пару, яка нібито шпигувала на користь Росії.

Прокуратура Швеції заявила, що одного з двох затриманих звинувачують у «незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави». У повідомленні не вказано іншу країну, за якою ймовірно шпигували.

Шведські ЗМІ повідомили, що підозрювані — чоловік і жінка віком до 60 років. Газета Aftonbladet повідомила, що це росіяни, які прибули до Швеції наприкінці 1990-х років.

Події у вівторок відбулися після арешту двох братів іранського походження, яким на початку цього місяця у Швеції було висунуто звинувачення в шпигунстві на користь Росії. Один із цих двох чоловіків, обидва натуралізовані шведи, працював у внутрішній розвідці Швеції. Їх звинуватили в шпигунстві на користь ГРУ, російської військової розвідки, протягом приблизно десяти років – з 2011 по 2021 рік.

У прокуратурі вказали, що актуальні події не повʼязані з попередньою справою.