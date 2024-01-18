Швейцарський виробник шоколаду включений до списку «спонсорів війни» – НАЗК

Влада України внесла швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку «спонсорів війни», повідомило 18 січня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

Barry Callebaut, як зазначають у НАЗК, працює в Росії понад 15 років і володіє трьома фабриками – поблизу міста Чехов у Підмосковʼї, у місті Касимов Рязанської області та в Калінінграді. Після початку повномасштабної війни компанія, як стверджує НАЗК, заявила, що постачатиме до Росії товари першої необхідності і вказала, що шоколад для багатьох людей «є частиною щоденного раціону». Однак це твердження НАЗК назвав маніпулятивним, оскільки шоколад до товарів першої необхідності не належить.

За даними НАЗК, тільки за 2022 рік компанія виплатила понад 2,5 мільярда рублів податків до російського бюджету. Крім того, як зазначає НАЗК, Barry Callebaut COCOA AG (Франція) постачала продукцію кондитерській фабриці ТОВ «Вірність якості», шоколад якої входить до армійських сухпайків у РФ. Таким чином, робить висновок НАЗК, компанія «продовжує активно підтримувати економіку Росії і, відповідно, спонсорувати агресію» проти України.

Виробник шоколаду наразі не відреагував на рішення української влади.