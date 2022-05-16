Швеція офіційно звернеться до НАТО щодо членства – прем’єр-міністерка

Швеція формально затвердила намір подати заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі – відповідне рішення ухвалив уряд країни, повідомила прем’єр-міністерка Магдалена Андерссон 16 травня.

«Уряд вирішив поінформувати НАТО, що Швеція хоче стати членом Альянсу. Посол Швеції незабаром повідомить НАТО», – заявила Андерссон.

Вона назвала це «найкращим рішенням для безпеки Швеції». До цього країна понад 70 років дотримувалася політики нейтралітету.

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15 травня Фінляндія оголосила, що має намір подати заявку на членство в НАТО. Ця країна і Швеція переглянули свою безпекову політику після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.