У Швеції затримали громадянку Росії за підозрою в промисловому шпигунстві

У шведському місті Гетеборг за підозрою в промисловому шпигунстві затримали громадянку Росії, передає російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, жінку затримали 13 квітня, її ім’я не розголошується. Як заявили в поліції, її затримали на нафтопереробному заводі компанії Preem.

Нині вона перебуває під арештом. Пресслужба Preem підтвердила її затримання та уточнила, що затримана працювала на одного із субпідрядників компанії. Після її затримання шведські спецслужби провели допити свідків та обшуки. Подробиці справи не розкриваються в інтересах слідства.

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В останні місяці у Швеції кілька разів затримували громадян Росії та інших країн за підозрою у шпигунстві на користь Росії. 19 січня винними у шпигунстві суд визнав братів Пеймана та Паяму Кіа. Пеймана було засуджено до довічного ув’язнення, а його брата Паяма – до дев’яти років і десяти місяців позбавлення волі.

Наприкінці 2022 року у Швеції було затримано подружню пару росіян. Сергій Скворцов та Олена Кулькова жили в країні вже 20 років. Їх підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами.