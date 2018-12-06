Важливо підтримувати постійний діалог між Угорщиною та Україною – Сійярто

Керівник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив після зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним у Мілані, що, на його думку, можна говорити про певний сприятливий поступ щодо нормативного врегулювання проблем угорської меншини на Закарпатті та загальних питань двосторонніх угорсько-українських стосунків.

Сійярто повідомив, що Верховна Рада України включила до порядку денного процедуру голосування стосовно продовження перехідного періоду вступу в дію нового освітнього закону. Але, на його думку, це ще не гарантія того, що голосування відбудеться. Він нагадав, що дві попередні такі ініциативи завершилися безрезультатно.

«Ми також позитивно оцінюємо намір відкрити у містах Шіофок і Тернопіль почесні консульства (України та Угорщини, – ред.) на взаємній основі», – сказав Сійярто.

До переговорного активу двох сторін голова угорської дипломатії так само зараховує той факт, що в Києві нарешті розпочав роботу новий посол Угорщини, а також те, що сторони домовилися продовжити щоденний графік роботи КПП на ділянках кордону Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лоня і створити два додаткові КПП.

Міністр Сійярто повідомив, що 9 грудня, згідно з запланованим графіком, із Мукачева до Будапешта має вирушити потяг ІнтерСіті.

10 грудня у Брюсселі відбудеться наступна зустріч між Павлом Клімкіним та Петером Сійярто. Угорський політик додав, що дуже важливо підтримувати постійний діалог між двома сторонами. Він підкреслив, що прагнення до відновлення довіри залишаються незмінними.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.