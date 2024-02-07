Парламент звільнив члена ЦВК, якого «Схеми» викрили на «дистанційній роботі» з Маямі

Верховна рада України звільнила з посади члена ЦВК Юрія Буглака, який виїхав ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, про що журналісти «Схем» розповіли у своєму розслідуванні у серпні 2023 року. За відповідне рішення проголосували 300 депутатів, це у коментарі Радіо Свобода підтвердили парламентарі Ірина Геращенко, Ярослав Железняк та Віталій Безгін.

У серпні 2023 року журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розслідування про те, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він проживає з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

На наступний день після виходу розслідування Буглак написав заяву про складання повноважень, утім її не могли довгий час розглянути у профільному комітеті Верховної Ради.

Наприкінці 2023 року до парламенту надійшло подання від президента України на підставі заяви про звільнення Буглака. У грудні його підтримав профільний комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, після чого уже, зокрема голова цього комітету Оксана Шуляк зареєструвала проєкт звільнення члена ЦВК.

На комітет для пояснень двічі запрошували очільника Центральної виборчої комісії Олега Діденка, але засідань за його участі так і не відбулося. Народний депутат Віталій Безгін пояснив, що це сталось через «відсутність кворуму депутатів».

Одразу після виходу розслідування у серпні 2022 року фракція «Європейська солідарність» повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Буглака.

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У матеріалі йшлося, що у месенджері Telegram він є учасником групи «Барахолка Майами», а дружина – учасниця групи «Живем в Майами, говорим по-русски». Вона публікувала фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

Буглак у коментарі проєкту Радіо Свобода «Схеми» сказав, що має «особисті обставини», і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК – це його не стосувалося.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Roshen, ексдепутат Верховної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

У декларації, поданій на початку 2024 року, Буглак задекларував, що з 14 лютого 2022 року орендує квартиру в США.

Станом на 2023 рік в Україні Буглак мав під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також двома квартирами – у центрі Києва та на Подолі. Ще дві квартири в столиці має його дружина. Дані про це обліковуються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.