«Ще одне підтвердження того, що це нелюди». Данілов відреагував на відео із розстрілом чоловіка

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на оприлюднене відео з розстрілом чоловіка після його фрази «Слава Україні».

«По-перше, нам потрібно дочекатися остаточного з'ясування прізвища та імені цього героя. По-друге, це ще одне підтвердження того, що це нелюди, для яких життя людини нічого не варте. Людина без зброї, яка не могла чинити опір, просто була застрелена тільки за те, що сказала «Слава Україні». Це виходить за межі. Єдине, що можу сказати, – таких героїв в Україні є мільйони. Росіяни просто не розуміють, чому ми виборюємо свободу. Вони нас не знають і не розуміють», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Секретар РНБО додав, що після офіційного з'ясування особи загиблого його «обов'язково з боку держави відзначать».

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.