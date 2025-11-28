Після атаки РФ у Славутичі на Київщині зникло електропостачання

У Славутичі на Київщині зникло електропостачання, повідомляє у фейсбуці міськрада.

«Чернігівобленерго» також інформує, що місто залишилося без світла через пошкодження енергооб’єкту після обстрілу.

Ввечері по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося, що Чернігів перебував під атакою російських БпЛА.

Напередодні, за даними Міненерго, сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовувались аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.