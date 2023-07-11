Слідчий комітет Росії заявляє про затримання «підозрюваного» у вбивстві командира підводного човна

У Краснодарському краї Росії затримали підозрюваного у вбивстві начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Краснодара Станіслава Ржицького – про це заявив Слідчий комітет РФ 11 липня.

За повідомленням відомства, затримали чоловіка 1959 року на ім’я Сергій Денисенко. При затриманні в нього нібито знайшли «пістолет із глушником, з якого, ймовірно, було вчинене вбивство».

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Напередодні стало відомо про вбивство в російському Краснодарі заступника голови міського відділу з мобілізації. Російські медіа також припускали, що йдеться про командира Чорноморського флоту з таким же іменем. Згодом ці дані підтвердила українська розвідка.

Управління стратегічних комунікацій також заявило, що Ржицький був причетний до ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді загалом загинули 27 людей. Як і в інших випадках масової загибелі цивільних, Росія не взяла за себе відповідальність.