Словацькі виші готові надати допомогу білоруським студентам

Відомі навчальні заклади столиці Словаччини Братислави – університет Коменського й Словацький технічний університет – висловили готовність надати необхідну допомогу міністерству закордонних і європейських справ Словаччини з метою допомоги студентам із Білорусі.

Ідеться, зокрема, про виділення житла і підтримку білоруських студентів. Ректори обидвох вишів засудили брутальне насильство режиму Лукашенка проти мирних демонстрантів.Підтримку білоруським студентам висловили від імені своїх навчальних закладів ректор університету Коменського Марек Штевчек і ректор Словацького технічного університету Мірослав Фікар.

Керівники вишів переконані, що «освічене молоде покоління білорусів допоможе скерувати курс країни в напрямку до цінностей демократії й гуманізму, які для наших університетів ключові».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Литва 19 серпня заявила про запровадження санкцій проти Лукашенка та інших посадовців. Аналогічний крок анонсував Євросоюз.