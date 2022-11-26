У Києві завтра прогнозують сніг та мороз: столична влада звернулася до водіїв

У неділю, 27 листопада, в Києві очікуються снігопади та морози, йдеться у повідомленні пресслужби КМДА в телеграмі.

«Зима в столиці виявилася ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують у неділю 27 листопада. Мокрий сніг із дощем можливий у понеділок (28 листопада, – ред.). А вже з середини наступного тижня температура знизиться до -2°C вдень та -5°C вночі», – повідомляє місцева влада.

«Київавтодор» готовий вивести на вулиці до 525 одиниць основної та додаткової техніки для збирання снігу та протиожеледної обробки покриття, уточнили в КМДА.

Також столична влада закликає водіїв бути уважними на дорогах й наскільки можливо не виїжджати у місто на власних автівках під час снігопаду. Пішоходам слід користуватися флікерами та ліхтариками в темний час доби.

Раніше КМДА попередила про ожеледицю в столиці і попросило водіїв бути максимально обачними на дорогах і не заважати прибиральній техніці.

22 листопада в Києві через крижаний дощ зламані 120 дерев, повідомила Київська міська державна адміністрація 22 листопада. Також близько 100 дерев пошкоджені. Найбільше пошкоджень зазнала зелена зона Шевченківського району: 16 повалених і 48 пошкоджених.