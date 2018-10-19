Заповідник «Софія Київська» не виключив, що реставрацію Андріївської церкви прискорять

Національний заповідник «Софія Київська» вже готується передати Андріївську церкву в користування Константинопольському патріархату, повідомив Радіо Свобода завідувач сектору «Музей Андріївська церква» цього заповідника Ігор Нетудихаткін.

Він зазначив, що частина приміщень уже готова, частина – наразі реставрується. Представник музею не виключив, що роботи прискорять.

«Це вже є факт, підтверджений на рівні закону. У будівлі Андріївської церкви ведуться реставраційні роботи, їх планували завершити до 2020 року, але тепер не виключаю, що їх прискорять. Всередині стоїть риштування, тобто просто зараз богослужіння там – неможливі. А будівля (стилобат), це двоповерхова споруда, на якій височить храм, була відремонтована раніше – силами УПЦ КП (стилобат перебуває в оренді УПЦ КП, основна будівля Андріївської церкви – в оренді УАПЦ – ред.)», – сказав керівник музею.

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За його словами, загалом стилобат готовий для того, щоб там розмістилися представники Константинопольського патріархату.

«Передача Андріївської церкви – це не є новина, екзархи Константинопольського патріархату відвідували храмові споруди кілька разів, і бачили, в якому вони стані та на якому етапі реставрація», – заявив Нетудихаткін.

Зі свого боку, предстоятелі УАПЦ та УПЦ КП, які почасти користувалися будівлями Андріївської церкви, уже схвально відгукнулися на рішення передати церкву Константинополю і визнали його необхідність.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.