У Москві поліція затримала соратника Навального

Співробітники поліції Росії затримали директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, соратника опозиціонера Олексія Навального. Жданова затримали біля його будинку в Москві за звинуваченням у порушенні правил організації мітингу, повідомив голова юридичного відділу ФБК В’ячеслав Гімаді.

За цією статтею адміністративного кодексу він уже відбув два арешти влітку – за організацію протестних акцій проти недопуску опозиційних кандидатів до виборів у Московську міську думу. Жданов сам був одним із таких кандидатів.

Соратник Олексія Навального Леонід Волков розповів, що ще тоді на директора ФБК склали кілька протоколів «на майбутнє, і ось момент настав». За його інформацією, сьогодні Жданова повезуть в Міщанський суд Москви, де можуть призначити новий адміністративний арешт.

На початку серпня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією Навального.

Слідчі стверджують, що з 2016 по кінець 2018 року співробітники ФБК нібито відмили «велику суму грошей в рублях й іноземній валюті, які свідомо для них були придбані злочинним шляхом». Скільки грошей було відмито – досі невідомо. У заяві СКР було сказано «до 1 мільярда рублів», але в ордерах на обшук, які слідчі пред’являли на місці, значаться 75 мільйонів рублів.

У самому ФБК звинувачення у відмиванні заперечували і наполягали, що обшуки в них пов’язані з політичними причинами. А саме – з розслідуваннями фонду щодо корумпованих чиновників і співробітників силових структур.

12 вересня в штабах Навального, офісах і будинках співробітників штабів і ФБК у 40 російських містах пройшли обшуки.