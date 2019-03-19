Прооперований український військовий Сорока перебуває в московському СІЗО – омбудсмен

Поранений український військовий Василь Сорока, захоплений російськими прикордонниками в листопаді минулого року біля берегів анексованого Криму, після операції 18 березня перебуває в Лефортовському СІЗО Москви, повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова.

«Тільки що розмовляла телефоном з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона підтвердила інформацію, що вчора військовополоненому моряку Василю Сороці, якого 25 листопада 2018 року було поранено під час акту військової агресії РФ в Керченській протоці, зробили хірургічну операцію в клініці імені Пирогова в Москві. Лікарі витягли осколки і зшили сухожилля лівої руки. На даний момент Василь перебуває у Лефортовському СІЗО, де за ним будуть спостерігати лікарі й робити йому необхідні медичні маніпуляції», – написала Денісова у Facebook 19 березня.

Раніше про те, що Сороку прооперували, повідомив його захисник, російський адвокат Сергій Бадамшин.

Раніше адвокат повідомляв, що у Василя Сороки не сходить набряк руки нижче рани, функції кількох пальців не відновлюються.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.