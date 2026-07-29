Росіянин-співзасновник Telegram попросив громадянство Боснії й Герцеговини

Рада міністрів Боснії та Герцеговини на засіданні 30 липня розгляне питання про надання громадянства російському підприємцю Іллі Перекопському – одному зі співзасновників соціальної мережі «ВКонтакте» та месенджера Telegram. Відповідний запит для обговорення подало міністерство цивільних справ Боснії та Герцеговини.

Як повідомляє боснійське видання Klix, клопотання про надання громадянства подала Торгово-промислова палата Республіки Сербської. У заяві йдеться, що з січня 2026 року Перекопський працює лінгвістом у зареєстрованій у Баня-Луці компанії EVA Genesis, а з березня має тимчасовий дозвіл на проживання в Боснії та Герцеговині.

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Як випливає з документів, Перекопський пояснив прохання про надання громадянства тим, що перебуває в процесі придбання компанії EVA Genesis та має намір інвестувати значні кошти у її розвиток та економіку країни. За даними Торгово-промислової палати Республіки Сербської, компанія займається проєктами у сфері цифрового маркетингу, комунікацій, інформаційних технологій та індустрії моди.

Klix також повідомляє, що Перекопський пройшов перевірку Агентства розвідки та безпеки Боснії та Герцеговини, що дозволило продовжити процедуру набуття громадянства. Остаточне рішення має ухвалити Рада міністрів.

Перекопський вважається одним із найближчих соратників засновника Telegram Павла Дурова. Раніше російські медіа повідомили, що ФСБ оголосила Дурова в розшук. Сам Перекопський, за даними Klix, мешкає в Дубаї.

Перекопський також відомий як засновник інвестиційної компанії Blackmoon Financial Group, яка працює у сфері криптовалют та фінансових технологій.