Віцечемпіон України «Київ-Баскет» здобув перемогу в матчі Кубка Європи FIBA з баскетболу, подолавши десятиразового чемпіона Латвії «Вентспілс» із рахунком 78:81.

Матч третього туру другого групового раунду Кубка Європи FIBA відбувся в Латвії.

У першій чверті латвійська команда, яка в цьому сезоні жодного разу не програвала, спробувала нав’язати свій сценарій «Київ-Баскету», проте команда Айнарса Багатскіса змогла вчинити спротив. Перша «десятихвилинка» завершилася з мінімальною перевагою «Вентспілса» – 21:20.

У другій чверті латвійці збільшили перевагу до шістьох очок – 24:18. Але вже після великої перерви «Київ-Баскет» став грати агресивніше і впевненіше. Як результат, і третя, і четверта «десятихвилинки» за українською командою – 17:22, 16:21.

Це перша поразка латвійського «Вентспілса» в цьому сезоні Кубка Європи. А «Київ-Баскет» тепер має в своєму активі три перемоги: крім «Вентспілса», «жовто-чорним» підкорився нідерландський «Зволле» (77:68) і угорський «Керменд».

Тепер український клуб став лідером групи K. Наступну гру команда Айнарса Багатскіса зіграє проти нідерландського «Зволле» 22 січня в київському Палаці спорту.

«Київ-Баскет» – єдиний представник України, який продовжив боротьбу в Кубку Європи ФІБА. «Дніпро» завершив груповий раунд на останньому місці. За шість ігор команда Дениса Журавльова набрала 8 очок і не змогла пробитися до наступного етапу.

У другому груповому раунді Кубка Європи FIBA «Київ-Баскет» грає проти угорського «Керменда», нідерландського «Зволле» і латвійського «Вентспілса».