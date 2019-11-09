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09 листопада 2019, Київ 13:27
Новини | Події

Спостерігачі ОБСЄ приїхали до Богданівки на розведення сил – штаб ООС

Початок розведення запланований на полудень

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Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про прибуття близько 11 автомобілів місії ОБСЄ для спостереження за розведенням військ поблизу Богданівки на Донеччині.

«Незаконні збройні формування Російської Федерації зірвали вчорашнє розведення на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12:00», – повідомляється на фейсбук-сторінці відомства.

Раніше штаб ООС повідомив про відсутність обстрілів українських позицій на Донеччині 9 листопада.

8 листопада штаб ООС та угруповання «ДНР» взаємно звинуватили одне одного у зриванні розведення поблизу Богданівки і Петрівського.

Відео з лінії «нерозведення»
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Відео з лінії «нерозведення»

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2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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