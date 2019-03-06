Матеріали справи Януковича повернули до Оболонського суду

Матеріали справи про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича 5 березня повернули до Оболонського районного суду Києва. Про це повідомили в Київському апеляційному суді.

«За результатом розгляду кримінальне провадження повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду заяв про виправлення описок та про роз’яснення вироку цього суду від 24 січня 2019 року», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили раніше в Оболонському районному суді Києва, на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу його захисники подали п’ять апеляційних скарг.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

Вирок не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.